KULTUURIS KUUM ⟩ Semper-Ojasoo lavastasid Riias «Meistri ja Margarita». Publik huilgas

Woland ei saa enam olla särav rokkar nagu Viinis. Riia lavastuse Woland (Arturs Krūzkopsi peenes esituses) on kõigi vahel voolav, esmapilgul tähelepandamatu – ei mingit säravat punast pintsakut nagu Viinis, üksnes tagasihoidlik, ühtesulav must kostüüm. Me ei pruugi märgata kurjust, enne kui see on kõikjal!