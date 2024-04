Tooming on teinud mitmeid filme, sealhulgas «Värvilised unenäod» ja «Põrgupõhja uus Vanapagan». Näitlejana on ta üles astunud näiteks Rainer Sarneti 2017. aasta «Novembris».

Lisaks teatritööle on Tooming avaldanud ajakirjanduses luuletusi ja lühinäidendeid. Tema esimene luulekogu ilmus 1999. aastal, samuti on ta kirjutanud märkmikromaani ja avaldanud esseekogumikke. 2009. aastast on ta Eesti Kirjanike Liidu liige.