JAAN TOOMING 1946–2024 ⟩ Jäljed kustuvad, kuid rada jääb...

Toominga panus eesti teatrisse just selline ongi. Suur omas ajas ja suur ka tänapäeval, ehkki traagiliselt kombel oma korraliku käsitlemise ja õidepuhkemise ootel, sest eesti kultuur on surmakultuur, tõelised suured isiksused on surnud isiksused. Lugu peab olema lõppenud, infovoog peatunud, et saaks tunnistada loomingu suurust ja seda rahulikult ja vääriliselt analüüsida. See, et elava inimese tegutsemine on käsitlemisele takistuseks, on teadusliku vaate puudus. Ja isikupuutumatuse tunnustamine. Nüüd on Jaan Toominga tegutsemine meiega samas ajas ja ruumis lõppenud, elu ja tegevus on teineteisest lahutatud ja meie saame hakata analüüsima tema jälgi.