Küberaktivistidest spioonitüdrukud põrutavad välismaad vallutama

«Spioonitüdrukud / Spy Girls» on kooslus uurivast ajakirjandusest, näitekunstist ja küberaktivismist. Näitlejad kehastavad sotsiaalmeedias noori naisi, et luua kontakt vene sõduritega ja jõuda nende asukohainfoni. Kõik lavale toodav materjal on näitlejate enda kogutud.