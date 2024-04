EUROVISIOON ⟩ Kihlveokontorid annavad aimu: kas Eesti laul üldse jõuab finaali?

Kihlveokontorite järgi on hetkeseisuga kõige suuremad šansid teisest poolfinaalist edasi pääseda Hollandi, Šveitsi, Belgia ja Kreeka lauludel. Õnneks pakutakse võrdlemisi häid koefitsente ka Eesti laulule ja praeguste seisudega võib ennustada, et teises otsesaates on 5Miinust ja Puuluup paremuselt üheksandad. Kümnendale kohale maandus Gruusia lauluga «Firefighter». Läti laulule «Hollow» see-eest edasi pääsemist ei ennustata. Vaata allpool veebisaidilt Eurovisionworld leitavaid koefitsente ja täpset edetabelit!