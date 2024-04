Armastatud lastekirjanik suri 94-aastaselt

Lastekirjanik Lynne Reid Banks kirjutas 15 miljonit eksemplari müünud lasteromaani «The Indian in the Cupboard».

4. aprillil suri Briti kirjanik Lynne Reid Banks, kelle kuulsaimaks teoseks on lasteromaan «The Indian in the Cupboard». Banks kirjutas sellele raamatule ka mitu järjelugu.