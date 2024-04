Brasiilia trompetivirtuoos Fábio Brum on noorema põlvkonna üks silmapaistvamaid trompetisoliste. Tema puhul on silmatorkav hämmastav virtuoossus, rikkalik helitunnetus ja mitmekülgne stiilide mänguoskus. Fábio on Liverpooli Kuningliku Filharmoonia peatrompet ja endine rahvusvaheliselt tunnustatud Canadian Brassi liige. Ta on elanud ja õppinud viies erinevas riigis ning esinenud enam kui kolmekümnes riigis üle maailma nii solisti, orkestrandi kui ka õpetajana.