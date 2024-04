Seda mõlemalt tahult — nii poliitikuna kui ka ajaloolasena. Ja on päris kindel, et nõukaajal võis sellesama sõnaühendi ka kokku kirjutada.

Ajaloolase tahku vaadatuna on Valge üks väheseid, kes on teisiti mõtlejana «julgenud» käsitleda vabadussõjalaste ja Artur Sirgu teemat. Kaldun arvama, et see on siiani juba pea 87 aastat nö tabuteema ja siinkirjutajale suure üllatusena oli seda ka nõukaajal pagulaspoliitikute seas. Kahtlustan kartust, et vapside teema justkui kleebiks ajaloolastele pruuni katku külge.