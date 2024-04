Narva kunstiresidentuur kuulutab välja konkursi, mille eesmärgiks on luua Narva linna keskust ilmestav ja mitmekesistav linnainstallatsioon. Konkursi võitja on oodatud sel kevadsuvel pooleteiseks kuuks Narva kunstiresidentuuri resideeruma. Autori loomestipendium on 2000€ ja lisaks kaetakse installatsiooni produktsioonikulud.