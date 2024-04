ÜLEVAADE ⟩ TMW õpetas, kuidas uuesti nooreks saada

Prantsuse muusiku SUNi brutaal-pop on värskendav. Lõbus. Energiline ja vabastav. Tantsitav ja röögitav.

Sellistel festivalidel nagu Tallinn Music Week, kus korraga toimub meeletult palju ja korraga esineb tohutult palju erinäolisi bände, on hirm midagi maha magada ehk fomo (fear of missing out) üsna kiire tekkima. Sotsiaalmeediaajastu probleem, millele polegi lahendust.