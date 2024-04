FESTIVAL ⟩ Seitse verivärsket ja audivisuaalset teost tulevad ettekandele Sõpruses

Festivali COMMUTE rahvusvahelisele audiovisuaalsete teoste konkursile esitati ligi 70 tööd 22 riigist (nt Prantsusmaalt, Kanadast, Austraaliast). Žürii esimees Éric André-Freydefont, kes on hübriid- ja digitaalkunsti valdkonna esindaja ja Prantsusmaal Clermont-Ferrandis toimuva pika traditsiooniga Videoformes festivali korraldaja, sõnab, et konkursi tase oli kõrge: «Otsuste tegemine oli tõesti keeruline – arutasime pikalt ja valisime hoolikalt. Omajagu oli selliseid töid, mis kompisid visuaalse ja helilise eksperimenteerimise piire, teosed pakkusid ka värskeid ideid ja originaalsust. Rõõm oli märgata, et autorid katsetasid erinevaid žanreid ja tehnikaid. Kaasaegne kunst elab hästi!»