INTERVJUU ⟩ Ville Valo: HIM oli omal ajal hea, aga ajad on muutunud

Ville Valo sõnul on kõige olulisem, aga ühtlasi kõige ilmselgem asi, mis ta enda kohta õppinud on, et ta saab hakkama.

Kui peaksin valima bändi, mis on minu muusikalisi eelistusi ning inimesena kujunemist enim mõjutanud, oleks HIM ilmselt selle valiku esirinnas. Ühe Soome läbi aegade edukaima bändi pärandit on võimatu üle hinnata, sest nad pole mõjutanud mitte ainult oma fänne, vaid loonud ka tugeva kommertsliku vundamendi, tänu millele on nii mitmedki teised Soome metal-bändid saanud nautida rahvusvahelist edu, ehkki HIM ei tegutse nüüdseks juba üle seitsme aasta.