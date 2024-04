TALV EI TULE ⟩ Oodatud «Troonide mängu» jätkuseriaal jääb tulemata

Kit Harington kinnitas teisipäeval, et Jon Snowi keskset «Troonide mängu» järge ei tule. Haringtoni sõnul osutus probleemiks see, et meeskond «ei leidnud sed õiget lugu, mida rääkida», mistõttu ei ole projekt enam aktiivses arenduses.

«Tulevikus võib tulla aeg, mil me selle loo juurde tagasi pöördume, kuid hetkel on see kindlalt riiulil,» sõnas näitleja.

Teadupärast lõpes «Troonide mäng» sellega, et Jon Snow läks pagulusse, et alustada uut elu. Esialgne plaan oli, et jätkuseriaal keskendub Jon Snowi seiklustele pärast seriaali ametlikku lõppu.

George R. R. Martini fantaasiaraamatute sarjal põhinev «Troonide mäng» lõppes 2019. aastal pärast kaheksat hooaega ning eellugu «Lohede koda» esilinastus 2022. aastal. Lisaks tehti 2022. aastal teatavaks, et töös on Jon Snowi tegelaskujule keskenduv järjeseriaal, millest hiljem on vähe juttu olnud.

«Miski ei teeks mind õnnelikumaks, kui uuesti selle loo kallal töötamine koos inimestega, kes selle seriaali ellu äratasid,» sõnas seriaali autor Dan Weiss. «Ent ühel hetkel on juba hilja, sest Kit (Harington) pole enam samas vormis, on juba 40. eluaastates ning turvise kandmine võib parajaks piinaks osutuda,» lisas ta.