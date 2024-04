INTERVJUU ⟩ Kunstnik Edith Karlson: kui tahan aju välja lülitada, vaatan vanamuti mõrvamüsteeriume

Peab tunnistama, et ootan seda näitust. See toimub pooleldi lagunevas Chiesa di Santa Maria delle Penitenti kirikus, mis tundub mulle Karlsoni kunstnikupositsiooniga (kasutagem seda ebameeldivat terminit) ideaalselt sobivat.

Kohtusin kunstnikuga Raja tänaval vahetult enne keerulist logistilist operatsiooni, mis viib suure hulga suuri ja väikeseid teoseid Tallinnast Veneetsiasse. Nüüdseks on need muidugi seal ja töö käib. Kuna toimumas oli ka pressiüritus, oli selleks puhuks ruumis kõvasti korda majja löödud. Edith leidis, et selline kord ateljees on talle harjumatu. Kuna tunneme teineteist, otsustasime sinatada.