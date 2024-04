Dirigent Tõnu Kaljustele on James MacMillani looming pakkunud avastamis- ja musitseerimisrõõmu juba enam kui 20 aastat ning heliloojalt uudisteose tellimine oli enesestmõistetav samm. «Esimene MacMillani teos, mille ma ette kandsin, oli «Seitse viimast sõna ristil» ja see toimus 2001. aastal. Pärast seda ma juhatasin seda teost nii Lätis, Norras kui ka Rootsis. Igal pool oli see esimene MacMillani teose ettekanne ja igal pool sai see erakordselt hea vastuvõtu,» meenutas Tõnu Kaljuste.