TAHTIS KUULSAKS SAADA ⟩ Muuseumis segaduse korraldanud töötaja vallandati päevapealt

Nimelt kinnitas muuseum teisipäeval, et töötaja tuli vallandada, kui avastati, et mees oli salaja riputanud ühe enda loodud maali muuseumis seinale üles, popkunsti suurkuju Andy Warholi tööde lähedale. Kuna maal avastati vahetult pärast muuseumi avamist, lasti sel terve päeva seinal olla.

«Töötaja näeb ennast kunstnikuna ning ilmselt uskus, et iga päev muuseumi installatsioonimeeskonnas töötamine toetab tema õiget kutsumust,» ütles The Guardianile muuseumi esindaja. Kuna mees töötas muuseumis, oli tal sealsele galeriile ka ligipääs siis, kui sinna külastajad lubatud ei olnud, mistõttu ei reageerinud turvamehed kohe ka sellele, kui ta oma maali valgele seinale üles riputas.

2002. aastal avatud kunstimuuseum ei tahtnud kommenteerida salaja üles riputatud maali stiili või sisu, kartes, et see julgustab naljategijaid sooritatud rikkumist imiteerima. «Võime ainult seda öelda, et galerii külastajatelt see mingit positiivset tagasisidet ei saanud,» ütles muuseumi esindaja.