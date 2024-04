Saate kesksed tegelased on laulja Lenna Kuurmaa ja näitleja Lauri Mäesepp, kes ostsid Setomaal Obinitsa külas lagunenud kirik-koolimaja. Pere unistuseks on see renoveerida Ilmaveere elamuskeskuseks, mis hõlmab tipprestorani ja numbritube.