Tallinna saabub esinema bänd, kes omal ajal pahandas nii Ivo Linnat kui Andres Raidi

1989. aasta juunis esines The Jesus and Mary Chain toonases ENSV-s Tallinna Lauluväljakul festivalil Rock Summer. Seda kontserti meenutatakse tänase päevani. Vendasid Reide ehmatas, et neid tuleb kuulama umbes 100 000 inimest. «Ma pole nii suurt inimhulka elus kunagi näinud,» teatas laulja Jim. Kitarrist William lubas: «See on päris kohutav. Saate kuulma vägevat müra.»