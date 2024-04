Mihkel Raud koolikiusamisest: lastele tuleb südamele panna, et kiusamisest tuleb rääkida

Teisipäeval avaldas Pamela Maran oma Facebooki kontol video, kus sada Eesti kultuuriinimest asusid appi 12-aastasele Arabellale, keda tema koolikaaslased julmalt kiusasid. Muusik ja kirjanik Mihkel Raud, kes samuti videos kaasa lõi ütles Postimehele antud kommentaaris, et ennekõike on tal hea meel, et kiusamise teemast taaskord räägitakse.