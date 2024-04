Mihkel Mälgand koolikiusamisest: oluline on kiusatavatele tuge pakkuda

Muusik Mihkel Mälgand tunnistas, et ise ta kiusamist kogenud ei ole, ent on seda kõrvalt näinud. Samas tunnistab muusik, et oli hetki, kus kuulumistunde nimel lõi ta mingil määral kiusajatega kampa. «Ma olin vaikne tüüp, nii et vahejuhtumites, mille tunnistajaks ma olin, olin ma enamasti pigem kõrvalseisja,» sõnas Mälgand.