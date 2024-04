UHKED NUMBRID ⟩ Tallinn Music Week tõi tänavu kokku hulganisti muusikafänne

President Alar Karis tervitas festivali esinejaid, külalisi ja partnereid TMW 2024 avavastuvõtul Telliskivi Loomelinnakus Von Krahlis neljapäeval, 4. aprillil, öeldes: «Kultuuri on nimetatud «terve ühiskonna eluviisiks». Kuid kultuur ei arene ega õitse isoleeritult. Seetõttu on oluline kokku tulla, vahetada kogemusi, õppida teistelt ja mõista teisi. Teha rohkem koostöös teiste Euroopa ja maailma riikidega. Väärtustada ja toetada igat talenti, et saaks särada eredamalt, sest lõpuks võidame sellest kõik. Aitäh TMW korraldajatele, et olete 16 aastaga muutnud festivali nii tähelepanuväärseks.»