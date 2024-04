Mees, kes elas oma kutsumusele

Oma vanaisa päevikutest koostas raamatu Kaja Puusepp, kes hea juhuse tahtel on Peeter Volkonski klassiõde. Lavastaja Volkonski kirjutab kavalehel: «Tundsin kohe, et see tekst lausa nõuab esitamist näitleja poolt, kes kõnnib trükipresside vahel.» See näitleja on Andres Mähar ja trükipressid asuvad Tartus TYPA keskuses, kus Karlova teatri monolavastus mullu kevadel publiku ette jõudis.