Trad.Attack!: miks me teeme bändi? Selleks, et valgustajad saaksid tööd!

​Trad.Attack!-i kümnesse tegevusaastasse on mahtunud viis albumit ja sületäied muusikaauhindu. Esinetud on 39 riigis. Sandra Sillamaa, Jalmar Vabarna ja Tõnu Tubli on iga albumiga nihutanud meie etnomuusika piire. Nad usuvad sellesse, mida teevad, ja see on nakkav.