Juurikas. Nimemuutmine on tõusev trend

Sensatsioonilises postituses andis Taylor Swift teada, et täitis oma ammuse unistuse ja kannab nüüd ametlikult nime Taylor Urve Palo Swift.

«Tegin selle muutuse pärast põhjalikku kaalumist, milleks kulus mitukümmend minutit. Minu kiiret elutempot arvestades on see võrdne sajandiga,» teatas Taylor Urve Palo Swift. «Millegipärast tekkis tugev soov lisada oma nimele need kaks maagilist sõna, mille tähendust teab maailmas ainult üks mulle ääretult oluline inimene.»