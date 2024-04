Juurikas. Kõva keretäis

Regulaarsed söömaajad presidendi seltskonnas, mis varem olid rahuldustpakkuvad ja meeldivad, polnud seda enam mitte. Toit käis suus ringi, jook ei tahtnud alla minna. Aga lauda tulemata jätta polnud võimalik. Presidendi toidumaitsja pidi olema kohal igal söögiajal ja just nimelt seda ametit vaene Anatoljevitš nüüd pidaski.

«Miks Vladimir Vladimirovitš toidumaitsmise ametisse just mind määras?» mõtles rahutuse käes vaevlev Dimka. «Kas sellepärast, et president usaldab mind? Või ehk hoopis sellepärast, et presidendil pole sooja ega külma, kui peaksin mõne mürgi sisse sööma?»