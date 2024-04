Eluloofilmide ja -raamatutega saavad kuulsused uue elu ning meie seast lahkunud staare annab portreteerida nii, nagu saaks nad uue võimaluse oma surmaga lõppenud elu elada. «Back to Black» ongi Amy Winehouse’i elu siis, kui selles poleks olnud alkoholile kaotatud päevi ja suhteid ning tervist. Režissöör Sam Taylor-Johnson on võtnud filmis lähenemissuuna, mis romantiseerib varalahkunud lauljanna elu ja asetab peategelase erinevatesse buduaarilikesse Londoni korteritesse. Sellega luuakse domineeriv atmosfäär, mis on omane pigem Bridget Jonesi filmidele või muudele hea tuju lugudele. Kes oleks osanud arvata, et heroiinipiipu on võimalik näidata sõna otseses mõttes nii heas valguses, et see paistab välja nagu klaasikunst?