KULTUURIS KUUM ⟩ Päikselistest randadest nälgivate mustlasteni: Hispaania maastikud modernistide pilgu läbi

Näiteks on läbi aastate kõlanud lugu sellest, kuidas Picasso olevat ükskord istunud pargipingil, kui temast kõndis mööda naisterahvas ning kuulsa kunstniku kohe ära tundis. Naine palus Picassot, et too teda kiiresti paberile visandaks, mille peale Picasso lõi võõrast naisest kiiresti kauni portree. Kui naine küsis, kui palju Picasso teose eest raha saada sooviks, küsis Picasso tasuks tuhandeid. Naine oli seepeale kohkunud ning küsis jahmatusega: «Aga miks nii palju, kui joonistuse tegemine võttis vaid hetke?» Picasso vastas talle seepeale, et tal ei võtnud selle loomine vaid hetke: «Proua, see võttis mul terve elu!»