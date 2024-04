AK ⟩ Kummardus meie suurmehele, kelle saatuseks oli kaduda Gulagi

Ajaloo kurbloolusena sai neile saatuslikuks just pühendumus Eesti demokraatliku arengu teenimisele. Nagu tõdes teosele järelsõna kirjutanud Heino Arumäe, pääses riigivanemaist eluga üksnes Rootsi jõudnud August Rei. Kolm riigivanemat lasti maha, üks tegi enesetapu ja ülejäänud seitse hukkusid Gulagis. 1940. aastal Eestis elanud 73st valitsuse liikmest jõuti sõja eelõhtul vangistada 48. Neist pääses eluga üksnes kolm!

Austusvalduses Piibu elutööle on loomulikult ruumi keskenduda üksnes tema elukaare sõlmpunktidele. Eesti riiklusele aluse pannud maanõukogu, asutava kogu ning seejärel riigikogu ja riigivolikogu liige, Eesti Vabariigi riigivanem, mitmekordne minister, sh peaminister, saadik, Tartu rahu sõlminud Eesti delegatsiooni liige, Tartu Ülikooli professor – need on vaid peamised Piibule Eesti ajaloos silmapaistava koha kindlustanud ametid.