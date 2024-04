Selle aasta alguses pidi miljonite kasutajatega sotsiaalmeediarakendus TikTok eemaldama muusikafirma Universal Music survel oma platvormilt miljoneid laule. Sunnitud suurpuhastusse kuulus mõneks ajaks ka Taylor Swifti muusikakataloog. Nüüd on Swifti muusika TikToki platvormil tagasi, sest popstaaril on õigus ise valida, kust tema muusika kättesaadav on, vahendab The Guardian.