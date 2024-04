AJALOO SÜNGEIM EUROVISIOON ⟩ Lauluvõistluse esinejaid on hakatud terroriseerima

Eurovisiooni lauluvõistluse korraldajad on öelnud, et esinejate kiusamine ja terroriseerimine enne oodatud lauluvõistlust on täiesti vastuvõetamatu ja ebaaus. Tänavuse lauluvõistluse muudab pingeliseks tõsiasi, et osalevate riikide sekka kuulub ka Iisrael, mistõttu on Iisraeli eurolaulu esitajat, aga ka teiste riikide esinejaid tabanud survestamine ja ähvardused.