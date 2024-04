Palju õnne! Rahvusooper Estonia peadirektorit ootavad ees põnevad aastad

Rahvusooper Estonia on ainus Eesti institutsioon, kes on Opera Europaga ühinenud ning kuulumine selle juhtorganisse annab rahvusooperile võimaluse aktiivsemalt tutvustada eesti kultuuri rahvusvahelisel areenil. Samuti aitab see senisest veelgi tulemuslikumalt viia ellu rahvusooperi seaduses sätestatud eesmärki osaleda muusikateatrite rahvusvahelises koostöös ning tutvustada oma lavastusi, lauljaid, tantsijaid ja muusikuid välismaal.