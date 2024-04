Märt Avandi hävitavast «Tulnukas 2» kriitikast: see peksmine ajab rämedalt kusele...

Liimets, kes Eesti Ekspressi filmitabelis hindas «Tulnukas 2» hindega null, kirjutas oma filmilehel Facebookis: «Tegemist on rünnaku ja provokatsiooniga pea kõigi ja kõige suhtes, mis võiks olla oma kartmatuses vahva, aga torkimine torkimise pärast ei oma erilist väärtust. Naljade suund tundub aga üsna suvaline ja kui vaadata pisutki nende taha, on tegemist seksistliku, homofoobse ja regressiivse kraamiga, mis näib küündimatult ilkuma lumehelbekeste, solvujate ja progressiivsuse aadressil, muuhulgas ka vägistamise ja naistevastase vägivalla üle. Paraku kehtib komöödias hea tava, et nalja on nõme teha nõrgema üle, ja kui seda üldse teha, võiks see olla väga veenvalt põhjendatud.»