Režissöör Anna Hints loodab, et ilus koostöö Islandiga jätkub ka tulevikus: «Island on olnud mu südames läbi muusika varajasest teismeeast alates ning koostöö Islandiga on olnud nagu koostöö oma sõsarate ja velledega, kellega seob meid ühine loodustaju, sarnane huumorimeel ning sisemine loominguline vabadus. Mu süda laulab tänust ja rõõmust ning tunnen, et oleme osake Islandi filmiperest.»