Tornidünastia: mis ühendab Tallinna Teletorni ja Eiffeli torni?

Tallinna Teletorn kuulub Maailma Kõrgete Tornide Föderatsiooni (WFGT) koos Eiffeli torniga. Tegelikult on tornidel ka teisi ühiseid jooni. Mõlemad tornid on vabaduse sümbolid ja toimivad tänaseni ringhäälingu keskustena. Lisaks on Hiiumaa Ristna tuletorn loodud just nimelt Eiffeli ateljees.