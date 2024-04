SUURED NUMBRID ⟩ Kui palju inimesi on juba «Tulnukas 2» vaatamas käinud?

Kahe nädalaga on komöödiale «Tulnukas 2» ostetud 68 797 piletit, kusjuures juba viis nädalat kinodes olnud animafilmile «Kung Fu Panda 4» on ostetud vaid paar tuhat piletit rohkem (kokku 71 401 külastust). Värskelt kinodesse ilmunud «Tondipüüdjad: Jäine suvi» kogus 3625 külastust ning Amy Winehouse'i eluloofilm «Back to Black» sai 3167 külastust.