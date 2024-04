Noarünnakus silma kaotanud menukirjanik: arvasin, et olen suremas

Rushdie kirjeldas, kuidas vahetult pärast kalleletungi ta tundis oma silma rippumas näo küljes nagu keedetud muna. Kirjaniku sõnul vihastab silma kaotamine teda iga päev ning isegi vee valamine klaasi on tema jaoks raskemaks muutunud. «Mäletan, kuidas arvasin, et ma olen suremas,» meenutas Rushdie. «Õnneks ma eksisin.»

Kirjaniku sõnul kestis rünnak alla poole minuti ning tal ei olnud võimalik ründaja eest kuskile põgeneda. Kallaletung toimus New Yorgi kirjandusüritusel ja ründajaks oli 24-aastane Hadi Matar, kes kohtus ennast süüdi ei tunnistanud. Pärast romaani «Saatanlikud värsid» ilmumist 1988. aastal on Rushdiet üritatud korduvalt tappa, sest moslemite silmis solvas Rushdie romaaniga prohvet Muhamedi ja islami.

Raamatute «Saatanlikud värsid» ning «Kesköö lapsed» autor Rushdie selgitas, et uus raamat «Nuga» andis talle võimaluse juhtunuga võidelda. Rushdie, kes pärast oma kõige vastuolulisema romaani ilmumist pidi ennast kümme aastat varjama, on enda sõnul korduvalt mõelnud võimalusele, et ühel päeval võib avaliku esinemise ajal keegi publikust püsti tõusta ja teda ootamatult rünnata. «Oleks absurdne, kui ma ei oleks seda kordagi kahtlustanud,» kostis Rushdie uues intervjuus.

Üllatavalt tunnistas Rushdie, et tal oli sellisest rünnakust kaks päeva enne mõrvakatset olnud halb unenägu, kuid Rushdie otsustas siiski esineda, kuna tegemist oli kõigest unenäoga. «Mõtlesin, et see oli ju lihtsalt unenägu ja mulle makstakse esinemise eest hästi. Ja kõik on juba pileti ostnud. Tundsin, et pean minema,» kirjeldas kirjanik esinemisele eelnenud mõttekäiku.