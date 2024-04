Klaverikontserdiks valmistumine on nagu romaani kirjutamine

Klaveriõhtu on orkestrisolistina esinemise kõrval pianisti jaoks kõige suurem ja olulisem väljakutse. Klaveriõhtuks valmistumist võiks tinglikult võrrelda romaani kirjutamisega – see nõuab pikka süvenemist, sisulist ja tehnilist tööd, loomingulisi otsinguid, kahtlusi... Kogu see pingutus viib lõpuks tulemuseni, mille eesmärgiks on pakkuda publikule elamust ning rikastada kuulajate tunnetemaailma.