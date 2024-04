KURB ⟩ Populaarne lastesaade ajas vanemad nutma

«Bluey» on Emmy-auhinna võitnud Austraalia animasari, mille keskmes on antropomorfsed koerad. Eriosa pealkirjaga «The Sign» («Märk»), mis on vaadatav Disney+ kanalil, oli üliemotsionaalne selle poolest, et episoodis müüvad Bluey vanemad maha maja, milles Bluey üles oli kasvanud.