Ülo Vinteri looming kõlab Läti noorte laulu- ja tantsupeol

Eestlaste seas tuntud lugu, mida teatakse ka nimega «Kui on meri hülgehall...» kõlab järgmisel aastal 1600 muusiku ühisesituses Läti noortepeo puhkpilliorkestrite kontserdil.

Lätis on puhkipilliorkestritel suurel peol eraldi kontsert. Sinna mahuvad nii Läti rahvalulud, maailma klassikaline muusika ja ka tänapäevased lood. Eesti lugu kõlab koos Leedu looga kontserdi kulminatsioonis, misjärel jõuab rahvani «Ärgake, Baltimaad».

Seade autor Martin Pajumaa on trompetist ning «Majakene mere ääres» puhkpilliorkestri seade oli tema esimene suurem töö, mis on juba kõlanud XIII noorte laulu- ja tantsupeol «Püha on maa».