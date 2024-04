Ruth Huimerind on aastaid «mullitanud», tulemust võite nüüd vaadata

Fotodel tabada püütud mulli hurma kirjeldab näituse saatesõnas Anneliis Aunapuu: «See on võlunud aastasadu nii füüsikuid, lüürikuid kui ka filosoofe. Mull mängib valgusega, lõhkudes selle värvideks. Hetkeks kangastub kõverduv peeglimaailm, olematus, miraaž, meelepete, muutuv värvirikas teispoolsus, mis on ühe silmis ime ja teise silmis interferents. Ja kui mull lõhkeb, saavad kaks maailma taas üheks, nagu poleks midagi juhtunudki. Just seda hetke, mis jääb mulli tekkimise ja kadumise vahele, imetleb Ruth.»