Miljonite lugejatega menukirjanik avalikustas hirmutava diagnoosi

Kuigi alles eelmisel aastal andis Kinsella välja romaani nimega «The Burnout», oli Kinsella elu mullu keeruline, sest 2022. aasta detsembris diagnoositi tal glioblastoom ehk haruldast laadi ajukasvaja. Ehkki Kinsella ise on oma ajuvähist enam kui aasta aega teadnud, soovis ta seda diagnoosi maailma eest esialgu varjata, et tema lapsed saaksid kõigepealt tema haigusest privaatselt teada ning sellega kohaneda.

Inglismaal elav Kinsella, kelle pärisnimi on Madeleine Sophie Wickham siiski kinnitas, et ta hakkas Londoni University College'i haiglas saama ravi. Talle tehti ajuoperatsioon ning jätkuvalt käib ta kiiritusravil ja keemiaravil, aga tema mälu on väga kehvaks muutunud ning ta väsib kergesti.

«Ma olen sügavalt tänulik oma perele ja lähedastele sõpradele, kes on mind uskumatult palju toetanud. Olen tänulik ka arstidele ja medõdedele, kes on mu ravimisega tegelenud,» lisas Kinsella. Autor tänas ka oma lugejaid püsiva toe ning heade sõnade eest, mida pälvis tema uusim romaan. «Selle positiivne tagasiside on mind sel raskel ajal palju ergutanud.»

Tema «Shopaholicu» seeria esimene romaan «The Secret Dreamworld of a Shopaholic» ilmus 2000. aastal ning selle põhjal on valminud 2009. aasta menufilm «Confessions of a Shopaholic» näitleja Isla Fisheriga peaosas. Kinsella hakkas romaane kirjutama 90ndatel ning tema teoseid on praeguseks tõlgitud 40 erinevasse keelde.