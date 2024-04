Tartu-Pärnu-Tartu kunstiekspress: Kultuuripealinna viidi viisakas pepunumber

Rühmituse filosoofia näib olevat korraga naiivselt positivistlik ja dramaatiliselt fatalistlik, umbes selline, nagu on sõnastanud näitusel postuumselt osalev Andrus Joonas: «Armastus võidab hirmu. Argus on patt.» Ka Joonasel oli oma legendaarne pepunumber, kus ta pükse kordamööda alla lastes ja üles tõstes esitas küsimuse selle kohta, mis siis on kunst ja mis ei ole, ja just tema maanteekunsti performance’i jäädvustusega algab ka Edela-Eesti anarhismi eripärasid dokumenteeriv kronoloogiline fotorida.