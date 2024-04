Järgmisel aastal ilmuv järjefilm «Jan Uuspõld läheb koju» on saanud ka ametliku plakati, mida saad näha allpool. Järje režissöörideks on taas Andres Maimik ja Rain Tolk, peaosas mõistagi Jan Uuspõld. Uuspõld ütles Postimehe saates «Mis uudist?», et film läheb võttesse suvel.