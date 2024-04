KAHJU ULATUB MILJONINI ⟩ Taylor Swifti fännid on langenud petturite küüsi

Järgmisel kuul Euroopasse saabuv Taylor Swift annab oma esimese «Eras Tour» Suurbritannia kontserdi 7. juunil Edinburghis. Swift astub peaaegu 1,2 miljoni fänni ette, kuid sellegipoolest tahetakse pileteid rohkem, kui neid üldse saadaval on. Seetõttu on fännid pöördunud meeleheitlikult internetti ja sotsiaalmeediasse, et omale pilet saada. See on aga andnud kurjategijatele mugavaid võimalusi Swifti fännidelt raha välja petta. Keskmiselt on ühelt ohvrilt välja petetud 332 naela, aga mõnel juhul õnnestus kelmidel kätte saada üle tuhande naela.

Lloydsi panga poolt korraldatud pettuste analüüsis tuli välja, et nende kliendid on pärast «Eras Tour» piletimüügi algust langenud palju rohkem pettuste õnge ning saatnud seepeale hoiatuse oma klientidele, et inimesed ei unustaks vaatamata suurele Swifti-palavikule olla ettevaatlikud. Kokku annab Swift Suurbritannias 15 suurt kontserti, mis on ka juba edukalt välja müüdud. Lloydsi pank selgitas, et piletipettused on sotsiaalmeedias hoogu kogunud ning 90% pettustest toimuvad just Facebookis, mille turul on kontserdipiletite müük lubatud.