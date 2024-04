Estoonlane Arne Mikk 90: armastage ikka Estonia teatrit, sest teisiti teda teenida pole võimalik!

Teater on suur hooratas. Kui Mikk 1952. aastal Estonia kooriartisti ametisse sisse kirjutati, pöörles see teatri ratas täies hoos.

«Sel ajal kõndisid seal veel legendaarsed Betty Kuuskemaa, Olga Mikk-Krull ja Karl Ots oli minu garderoobikaaslane,» rääkis Mikk oma 60 aasta tööjuubelil möödunust Estonia teatri katuse all. Tänaseks on Mikk 72-aastase tööstaažiga estoonlane.

«Paul Pinna kirjutab oma mälestustes, et kuigi me töötame nüüd uues majas, on see vana Estonia, kus alustasime, olnud tema jaoks kõik, koos primitiivse üldgarderoobi ja «lõhnava» WCga.» See tähendab sellele põlvkonnale omast pühendumist, kuhu Mikk jutuga tüüribki.