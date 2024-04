SAVVUSANNA VELLED ⟩ Anna Hints põrutab uhiuue filmiga Cannes'i

Lühimängufilm «Sannapäiv» valmis Anna Hintsi ja Tushar Prakashi ühise loominguna. Anna Hintsi sõnul on suitsusaun jätkuvalt inspireeriv keskkond, kus inimestevahelisi suhteid vaadelda: «Kui «Savvusanna sõsarad» viis meid naiste maailma, siis «Sannapäiv» viib meid meeste maailma ning puudutab lähedust meeste vahel. «Kriitikute nädal» on fantastiline võimalus. See, et kino sünnimaa kriitikud näevad selles lühikeses poeetilises filmikeses värskust ja omapära, rõõmustab väga ning annab julgust oma asja edasi ajada.»

Režissöör Tushar Prakashi jaoks on «Sannapäiv» isiklikult puudutav film: «Olen lapsepõlvest saati heidelnud traditsiooniliste piirangutega ja survega olla tugev mees. Lühimängufilm «Sannapäiv» uurib neid salajasi teemasid, mis peituvad jõulisuse ja mehelikkuse loori taga – omamoodi on see jätk teemadele, millest rääkis ka meie dokumentaalfilm «Eesti mees». Mul on au esilinastada filmi Cannes'i rahvusvahelise publiku ees. Minu jaoks on sügavalt liigutav, et midagi nii kohalikku ja isiklikku resoneerub nii globaalsel tasandil.»

«Sannapäiva» meeskond. Foto: Gabriela Urm