MIS EDASI SAAB? ⟩ Quentin Tarantino jättis suure filmiplaani ootamatult katki

Kahe Oscariga pärjatud meisterlavastaja ja stsenarist Quentin Tarantino on juba pikalt planeerinud oma viimast filmi, milleks pidi saama filmikriitikust rääkiv «The Movie Critic». Filmi peaossa oli juba võetud Brad Pitt, kuid nüüd otsustas Tarantino selle filmiplaani siiski katki jätta. Sellegipoolest tahab Tarantino, et järgmine film jääks tema viimaseks, aga see saab olema midagi muud.