Tallinnas esineb oma projektiga mõjukas Detroiti afrofuturist ja technolegend

Detroiti techno suunanäitaja Jeff Mills toob Tallinna oma viimase aja olulisima loomeprojekti Tomorrow Comes The Harvest, milles teevad kaasa klahvpillimängija Jean-Phi Dary ja tablavirtuoos Prabhu Edouard. Projekti tuumaks on jazzil ja afrofuturismil tuginev hetkes olemine, tundmatu uurimine läbi improvisatsiooni ning üheskoos samasse punkti ja kõrgema teadvuse tasanditele jõudmine.

Ka õhtu erikülaliste etteaste keskmes on idee rütmist ja muusikast kui ajaülesest ja transtsendentaalsest kogemusest, mis sünnib spontaansetest helikatsetustest ja kujuteldavatest kohtumistest minevikuhingedega.

«Tomorrow Comes The Harvesti loomingu lähtepunkt – teatud kõrgendatud kohaloleku otsimine läbi improvisatsiooni, plastilise rütmi ja fraseerimise – on mulle alati väga südamelähedane olnud,» kommenteerib Maarja Nuut. «Suur rõõm ja elevus on juunikuus esitleda värsket materjali, mis just selles raamistikus liigeldes oma kuju on võtmas.»

Maarja Nuut on laulja, multiinstrumentalist ja helilooja, kelle muusikailmad sünnivad pärimuse ja juurte lahtimõtestamisest ning sideme loomisest tänapäevaga. Ta on uurinud India klassikalist muusikat, kaevunud Eesti rahvaluulekogudesse ning seigelnud ambienti, techno, eksperimentaalse jazzi ja nüüdismuusika äärealadel, tehes koostööd teiste seas Sun Araw’ga. Rahvusvaheline muusikameedia on Maarjat nimetanud üheks Euroopa uuenduslikumaks artistiks ning tema loomingut on mänginud BBC Radio 6 maitsekujundajast saatejuht Mary Anne Hobbs.