«Harry Potteri» näitleja Warwick Davis kaotas traagiliselt abikaasa

«Harry Potteri» filmiseerias professor Filius Flitwicki kehastanud Warwick Davis märkis, et traagiliselt lahkunud abikaasa oli tema peamine usaldusisik ning tema näitlejakarjääri tulihingeline toetaja. «Ta oli ainulaadne inimene, kes oskas alati näha elu päikselist poolt, üllatas oma raju huumorimeelega ning naeris alati mu halbade naljade peale,» ütles Davis ning lisas, et abikaasa kõrval olemine andis talle justkui superjõu.

Warwick Davis ja tema abikaasa Samantha olid abielus enam kui 30 aastat ning said kahekesi kolm last. Üks lastest suri üheksa päeva vanuselt. Samantha aitas koos näitlejast mehega rajada kääbuspuudega inimeste heategevusorganisatsiooni Little People UK, mis on tegutsenud aastast 2012.