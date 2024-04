GALERII ⟩ Pidulik avamine! Kotzebue tänaval ripub tänasest stiilne kunstiteos

Autor on enda loomingut kirjeldanud järgmiselt: «Minu eesmärk on edasi anda soojuse ja siiruse, samas värskuse ja kaasaegsuse tunnet, pakkuda äratundmisrõõmu ja anda võimalus nostalgitsemiseks. Uus teos on inspireeritud detailidest, mida olen märganud ja ammutanud end ümbritsevast keskkonnast ning tõlgendanud enese keelde. Töö keskendub üksteise hoidmisele ja olemasolemise rütmile.»